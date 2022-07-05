Брянск, 5 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки два человека выписаны после лечения COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в региональном оперативном штабе. Госпитализирован один ковид-пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Всего в Брянской области проведено 1 964 672 исследования на коронавирус, подтверждено 162 412 случаев заболевания. Выздоровели 158 184 человека.

От осложнений при инфекции скончалось 4 042 пациента. За сутки летальных исходов не зарегистрировано.