Москва, 5 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. «Лаборатория Касперского» собирается выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов. Об этом журналистам заявил гендиректор компании Евгений Касперский на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Касперский

Касперский сказал, что уже существующая KasperskyOS используется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, но компания давно думает о создании операционной системы для обычных пользователей. При этом разработчик не огласил даже примерную дату релиза новой ОС

Известно, что KasperskyOS тестируется на устройствах внутри компании с 2019 года. Операционная система может использоваться для интернета и промышленности.