Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Мемориальную доску в память о лингвисте, историке и этнографе Юрие Кнорозове планируют установить в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года. Об этом 5 июля сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Юрий Валентинович Кнорозов

Доску установят по поручению президента РФ Владимира Путина. Она увековечит память об основателе советской школы майянистики. 19 ноября текущего года исполнится 100 лет со дня рождения учёного.

Инициатором установки объекта стала Кунсткамера. Пиотровский отметил, что изначально доску хотели разместить внутри музея, но затем решение было пересмотрено в сторону наружного размещения. Заявку Кунсткамеры рассмотрят на профильном Совете.

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Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года под Харьковом, там же закончил школу. В юности писал стихи, рисовал, играл на скрипке. Учился на рабфаке при 2-м Харьковском мединституте, затем поступил на исторический факультет Харьковского университета, поработал учителем начальной школы. В 1943 году перевелся в Московский государственный университет на кафедру этнографии исторического факультета. Был призван в армию, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После войны закончил исторический факультет МГУ. Его дипломная работа была посвящена шаманским практикам, как и первая публикация, которая вышла в 1949 г. в журнале «Советская этнография»: «Мазар Шамун-наби». Уже тогда он начинает заниматься дешифровкой письменности майя. Не имея возможности продолжать учебу в аспирантуре, в конце 1940-х годов он переезжает в Ленинград, работает младшим научным сотрудником Музея этнографии.

Главным делом его жизни стала дешифровка рукописей майя, он составил каталог иероглифов майя (опубликован трехтомным изданием в Мексике в 1999 году).

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