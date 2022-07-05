Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Жители микрорайона Уктус Екатеринбурга пожаловались на нехватку школ. Свердловчане установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, пишут СМИ.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Табличку местные жители разместили на месте, которое предназначалось для строительства новой школы. Свердловчане посетовали на то, что детям приходится учиться в три смены из-за острой нехватки школ в микрорайоне.

«На этом месте должна быть новая школа, Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли ещё будет», — гласит надпись на табличке. Жители надеются на то, что местные власти обратят внимание на проблему. При этом новую школу на Уктусе действительно обещали построить, однако о сроках проведения работ пока неизвестно.