Екатеринбург, 5 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Жители микрорайона Уктус Екатеринбурга пожаловались на нехватку школ. Свердловчане установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Табличку местные жители разместили на месте, которое предназначалось для строительства новой школы. Свердловчане посетовали на то, что детям приходится учиться в три смены из-за острой нехватки школ в микрорайоне.

«На этом месте должна быть новая школа, Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли ещё будет», — гласит надпись на табличке. Жители надеются на то, что местные власти обратят внимание на проблему. При этом новую школу на Уктусе действительно обещали построить, однако о сроках проведения работ пока неизвестно.