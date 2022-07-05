Афины , 5 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Молдавия нуждается в помощи Запада для преодоления резкого роста цен. Об этом 5 июля заявила молдавский президент Майя Санду в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

Она сообщила о своём выступлении в Афинах во время открытия ежегодного круглого стола по актуальным вопросам экономики «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире». Санду воспользовалась площадкой, чтобы привлечь внимание к проблемам Молдавии.

«Высокие цены на энергоносители и продукты питания стали испытанием даже для самых крепких демократий. Нужно принимать срочные меры, чтобы остановить галопирующий рост цен, чтобы людям не пришлось выбирать между хлебом и свободой», — сказала Санду.

Стоит отметить, ранее экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон неоднократно критиковал правительство Молдавии за резкое ухудшение экономического положения в стране. Он призывал прекратить проводить антироссийскую политику, а вместо этого договориться с Москвой о низкой цене на газ и льготах на российском рынке для молдавских фруктов, как это было ранее.