Стокгольм, , 13:05 — REGNUM 5 июля на «полях политической недели» в Висбю гостем выездной студии SVT стала лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, которая поделилась своим видением проблем, стоящих перед Швецией.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

«Многие шведы, наверное, узнают себя, именно смотря на то, что было утеряно — чувство защищенности и благополучия в Швеции. Я расскажу о классической концепции «летняя вилла, Вольво, собачка» и о том, что этому всему на самом деле угрожает опасность. У нас должна быть возможность для большего количества людей жить этой простой жизнью — жизнью простого Иван Иваныча», — заявила политик.

«И этой простой жизни Иван Иваныча угрожает опасность?» — переспросил ведущий.

«Да. Это связано с так называемыми ценами Магды… Это сильно ударило по пожилым людям и семьям с детьми. Но речь также идет о чувстве незащищенности, которое распространилось из-за того, что преступность не смогли побороть», — ответила Буш.