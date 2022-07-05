Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Между Ростовской областью и Донбассом планируется возобновить движение поездов и автобусов. Сроки запуска регулярного транспортного сообщения донской губернатор Василий Голубев пока не назвал.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Очевидно, планируется [запустить железнодорожное сообщение между Ростовской областью, ДНР и ЛНР]. Без этого вряд ли можно решить [задачи] по объёмам поставок грузов, да и люди будут перемещаться. Совершенно точно это находится в планах. Это важнейший элемент развития и восстановления экономики, восстановления инфраструктуры. И мы предполагаем, что это одна из принципиальных задач ближайшего времени», — цитирует ТАСС главу региона.

Что касается возобновления автобусного сообщения с Донбассом, то донской губернатор воздержался от уточнения сроков.

«Всё зависит от ситуации, сроков здесь я бы не стал называть. Чем быстрее, тем лучше. Совершенно точно, что сегодня очень много людей приезжает из Донецкой и Луганской [Народных] Республик для решения обыкновенных своих вопросов, чисто житейских», — сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2022 года губернатор Ростовской области заявил о необходимости проведения работ, связанных с обеспечением безопасности. И это вопрос, отмечал Голубев, недалекого будущего. В ином случае будет проблематично решать вопросы восстановления экономики и социальной сферы.