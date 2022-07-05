Салехард, , 13:28 — REGNUM На Ямал прибыла первая группа студентов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для прохождения научно-исследовательской практики. Как сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально», 13 молодых экспертов пройдут научно-исследовательскую практику на базе Научного центра изучения Арктики.

Изучение вечной мерзлоты © Алексей Маслаков

За 23 дня будущие учёные посетят 10 площадок Салехарда, Лабытнанги, Надыма и Приуральского района с целью исследования мерзлоты и экосистем на территории арктического региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что практика пройдет с 5 июля по 29 сентября под кураторством ямальских ученых научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательский стационара института экологии растений и животных уральского отделения Российской академии наук.

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