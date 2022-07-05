Чита, , 12:56 — REGNUM Решение об ускорении разработки мероприятий по развитию электроэнергетики ДВ и Забайкалья приняли на Совете безопасности РФ, сообщает 5 июля пресс-служба правительства региона.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из тем выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ 5 июля в Хабаровске стал вопрос энергетической безопасности регионов Дальнего Востока.

«Мы обратили внимание на то, что уже сейчас энергодефицит Забайкалья составляет 125 Мегаватт мощностей. Часть электрической энергии покупается за пределами Забайкалья — это одна из причин, по которой у нас более высокие тарифы по сравнению с нашими западными соседями — Республикой Бурятия, Иркутской областью.

При этом наши планы по инвестиционным проектам, развитию населенных пунктов, Транссиба требуют увеличения генерирующих мощностей. Так, в протоколе Совета безопасности РФ будет отражено ускорение разработки мероприятий по созданию и развитию электроэнергетики Дальнего Востока и Забайкалья», — пояснил губернатор региона Александр Осипов.

Он отметил, что особую тревогу вызывает то, что уже сейчас из-за возникшего энергодефицита, перегрузки электросетевого хозяйства в большом количестве населенных пунктов низкое качество электрической энергии, у людей происходит отключение электроэнергии, возникают проблемы с работой бытовой техники. В связи с этим глава региона отметил важность проведения Совета безопасности РФ и выразил надежду на совместное решение этих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 5 июля в Хабаровске провели выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ. В мероприятии приняли участие главы дальневосточных регионов, в том числе и губернатор Забайкалья Александр Осипов, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные программы стимулируют строительство малых электро‑ и теплостанций в отдаленных районах Севера, где инвестиции возможно никогда не окупятся.

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