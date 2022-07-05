Стокгольм, , 12:57 — REGNUM 5 июля на «полях политической недели» в Висбю гостем выездной студии SVT стал лидер «Либералов» Йохан Персон, который рассказал о своих планах перед приближающимися парламентскими выборами в Швеции.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

«Либералы идут на выборы с целью смены правительства, а затем мы намерены быть частью нового правительства, которое хочет осуществить изменения в интересах Швеции. Я довольно давно в политике. У нас есть одна цель: этой осенью у нас должно быть новое правительство», — поделился своим настроем Персон.

Однако от вопроса о сотрудничестве со «Шведскими демократами» лидер «Либералов» все же уклонился.

«Я говорю то же, что и [лидер оппозиции] Ульф Кристерссон от «Умеренных» — «Шведские демократы» не могут войти в правительство. С другой стороны, мы ясно понимаем, что готовы вести переговоры со всеми партиями», — заявил Персон.