Донецк, 5 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Украинские нацисты произвели обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 20 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) было обезврежено в общей сложности свыше 46 тысяч взрывоопасных предметов.