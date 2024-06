Якутск, 5 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Якутская студия FNTASTIC назвала системные требования будущей массовой многопользовательской игры с элементами выживания в открытом мире The Day Before. Об этом 5 июля сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Для того, чтобы запустить The Day Before с минимальными настройками графики, геймерам понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i5-4430 (AMD FX-6300), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 (AMD Radeon RX 550). Для комфортной игры разработчики рекомендуют использовать компьютер с Intel Core i5-6600K (AMD Ryzen 5 1600), 16 гигабайтами гигабайтами ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 1060 6GB (AMD Radeon RX 580 4GB).

Напомним, FNTASTIC и издательская компания MYTONA представили проект The Day Before 21 января 2021 года. Изначально они объявили, что игра выйдет на ПК и консолях 21 июня 2022-го, позже сообщили, что отложили её релиз на 1 марта 2023-го из-за того, что решили перенести The Day Before с «движка» Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.