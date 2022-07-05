Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:58 — REGNUM На развитие Нижнего Тагила Свердловской области дополнительно направят 4,2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Драматический театр в Нижнем Тагиле после капитального ремонта Ntagil.org

Соответствующее соглашение на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. На полученные средства планируется отремонтировать здание поликлиники Демидовской городской больницы и других медицинских учреждений города, реконструировать здание Нижнетагильского театра кукол. А также построить крытый каток с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 по 7 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Основная тема выставки — «Промышленный переход от вызовов к новым возможностям».