Бишкек, 5 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Киргизии разгорелись споры вокруг деятельности бывшего «серого кардинала» республики бизнесмена Алексея Ширшова. В 2005–2010 годах, когда страной правил президент Курманбек Бакиев, Ширшов входил в ближний круг главы государства и его сына — Максима Бакиева, считался «серым кардиналом», возглавлял крупнейший приборостроительный завод страны «Дастан» (производит компоненты торпед «Шквал»), был финансовым директором ОАО «Электрические станции».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В марте 2010 года после конфликта с Россией и местными политическими элитами Курманбек Бакиев потерял власть. Президент и его окружение покинули страну. Сам Бакиев теперь живет под Минском, его сын Максим — в Лондоне.

После смены власти, Госкомитет нацбезопасности Киргизии обвинил Ширшова в коррупции, сговоре с чиновниками, судьями, выводе из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости и т.п. Несмотря на 4 уголовных дела бизнесмен свободно передвигался по Европе и даже успел стать членом политического штаба Виталия Кличко.

В мае 2022 года Алексей Ширшов прибыл в Киргизию, где сначала был арестован, а затем отпущен под домашний арест, под которым должен пробыть как минимум до конца августа.

Проведет ли бывший «серый кардинал» Киргизии ближайшие годы за решеткой? Не факт. Существует вероятность, что бизнесмен пойдет на сделку со следствием, возместит ущерб и выйдет на свободу.

Комментируя слухи о приезде Алексея Ширшова, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не будет с ним работать, как это делали бывшие главы государства.

« Наоборот, будут задержаны те, кто начнет с ним работать, неважно кто. Нет прежних времен. Теперь если украдешь, то вернешь в госказну в сто раз больше. Недавно был задержан таможенник, который брал взятку в размере $1 тыс. Он вернул государству $100 тыс. и освободился. Гаишник, который брал взятку в размере 20 тыс. сомов, заплатил государству 2 млн сомов и вышел под домашний арест ».

В Киргизии обсуждается несколько версий роста активности окружения бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева.

Особый интерес у местной публики вызвала информация о совместном прилете вместе с Ширшовым в Киргизию бизнесмена Рустама Гильфанова. Местные СМИ связывают последнего с одним из крупнейших в России запрещенных казино Azino777.

Учитывая, что визит в Киргизию людей, связанных с индустрией азартных игр, произошел на фоне принятия закона, разрешающего работу казино в стране, последовало логичное предположение — команда Ширшова пытается взять под контроль выходящую из тени индустрию гемблинга. На кону не только доходы от работы азартных заведений, но и возможность наладить масштабный канал отмывания денег — казино для этого весьма удобны.

Ряд СМИ и комментаторов пошли в своих предположениях дальше, предположив, что в активной деятельности Ширшова& Co прослеживается интересы Великобритании и Украины.

В Киргизии Максима Бакиева и его команду с работой британской разведки связывают более 10 лет. Железных доказательств на эту тему нет — по понятным причинам, внутренние документы Ми-5 на эту тему не публиковались. Что касается Украины местные критики утверждают, что одним из партнеров Рустама Гильфанова является известный украинский бизнесмен Василь Веселый. Последний неоднократно упоминался как «кошелёк» небезызвестного Арсена Авакова и нацбата «Азов» ((организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сам Алексей Ширшов свою деятельность и слухи вокруг нее не комментирует.

В контексте противостояния Великобритании и России также обсуждается и судьба Павла Хрипунова — бывшего российского чиновника, с ноября 2021 года занимавшего пост советника президента Киргизии и отвечавшего за процесс цифровизации. Недавно чиновник был уволен, что некоторые расценили как «победу британского лобби». Однако Хрипунов сохранил пока за собой еще две государственные должности — секретаря Наблюдательного совета при Президенте КР и гендиректора государственного учреждения «Проектный офис».

Интересно, что обычно немногословный Курманбек Бакиев также проявил активность. Экс-президент Киргизии дал интервью газете «Жаны Ордо», где заявил, что готов предстать перед киргизскими судьями и ответить на все их вопросы. От личной встречи с силовиками он пока отказывается — с следователями готов общаться в режиме он-лайн.