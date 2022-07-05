Брюссель, , 12:56 — REGNUM Послы всех 30 стран НАТО подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами». Об этом 5 июля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь оборонительного альянса Йенс Столтенберг, передает новостная служба TT.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

«Это исторический день для Финляндии, Швеции и НАТО», — отметил генеральный секретарь.

5 июля сразу после 11 часов по Москве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг смог сфотографироваться с министром иностранных дел Анн Линде и ее финским коллегой Пеккой Хаависто, а также со всеми 30 послами стран НАТО. Фотография была приурочена к тому, что все высокие представители подписали договор о вступлении двух стран в альянс.

«Вместе мы будем сильнее», — заявил Хаависто.

«Мы чрезвычайно благодарны всем участникам за сильную поддержку, которую получила наша заявка», — сказала Линде.

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