Москва, 5 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Информация об отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию полностью не соответствует действительности. Об этом 5 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал информацию японских СМИ, ссылающихся на дипломатические источники, о том, что китайский лидер якобы ответил отказом на приглашение президента России посетить Россию.

«Это полностью не соответствует действительности», — сказал Песков.

По его словам, определённые ковидные ограничения в Китае продолжаются, и «надо с пониманием к этому относиться». В связи с этим действующие приглашения у Путина посетить Китай и у Си Цзиньпина посетить Россию будут осуществлены по мере ослабления ограничений.