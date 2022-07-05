Кяхтинский район, Бурятия, , 12:53 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанет директор спортивной школы, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В суде Pixabay.com

По версии следствия, 51-летний мужчина сам себе назначил тренером по спортивной борьбе, издав соответствующий документ. С ноября 2019 года по март 2022-го он записывал о якобы проведённых им тренировках, за которые получал плату.

«Однако в действительности выполнение обязанностей тренера по спортивной борьбе, которые директор должен был на профессиональном уровне выполнять, не были исполнены», — отметили в ведомстве.

Таким образом, директору удалось похитить из бюджета 277 тыс. рублей. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.