Джакарта, , 12:52 — REGNUM Рыбацкое судно KM Sarijaya затонуло в Индонезии с 15 рыбаками на борту, сообщает CNN Indonesia.

Рыбацкая лодка

Инцидент произошел 5 июля в водах Сапонда, округа Конаве, провинции Юго-Восточное Сулавеси.

«На корабле была течь», — заявили индонезийские спасатели.

Во время инцидента пассажирское судно KM Armawati случайно прошло мимо, направляясь из Кендари в Менуи, поэтому пострадавшие рыбаки были немедленно эвакуированы на борт пассажирского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовное судно перевернулось у берегов Индонезии, в результате чего пропали без вести 15 человек.

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