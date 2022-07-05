Москва, 5 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон с поправками в Налоговый кодекс, который вводит ряд отдельных мер налоговой поддержки для граждан и организаций, которые направлены на обеспечение развития российской экономики в условиях санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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В частности, документ освобождает от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках, которые были получены в 2022 и 2023 годах. Также НДФЛ не будет удерживаться при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денег клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей.

От ряда пошлин за оформление документов в России освобождаются граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, закон позволяет родителям возможность получить социальные налоговые вычеты за медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги, которые были оказаны их детям-студентам в возрасте до 24 лет.

Также освобождены от НДС услуги, оказываемые населению в рамках догазификации и операции по безвозмездной передаче газа для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Изменения в Налоговый кодекс устанавливают и налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и страховым взносам для организаций, осуществляющих разработку и производство собственной электронной компонентной базы и электронной продукции.