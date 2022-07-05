Нижний Новгород, 5 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Начата доследственная проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Борском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

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По предварительным данным, утром 5 июля на 31 км автодороги «Бор-Валки-Макарьево» следовавший из Нижнего Новгорода рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии за медицинской помощью обратились семь человек.

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, на предмет качественного оказания услуг по перевозке пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием микроавтобуса в Анталье пострадали три туриста из России. На трассе Аксеки — Сейдишехир произошло столкновение микроавтобуса с туристами и легкового автомобиля, причины ДТП в данный момент выясняют правоохранители.

Также отмечается, что в результате аварии пострадали девять человек, включая шесть местных жителей

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