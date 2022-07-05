Москва, , 12:50 — REGNUM У Министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска процесса вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности Российского государства ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в штаб-квартире военной организации в Брюсселе состоялась церемония подписания официальных протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Подписи под документами поставили министры иностранных дел этих стран Анн Линде и Пекка Хаависто.

Перед этим послы 30 стран НАТО должны были подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, что теперь даёт двум странам статус «потенциальных членов».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу запущен.