Владимир, , 13:04 — REGNUM Новым руководителем Владимиро-Суздальского музея назначена экс-председатель комитета по развитию туризма города Москвы Екатерина Проничева. Как сообщила пресс-служба ВСМЗ, 4 июля директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова представила новую руководительницу коллективу.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Директора музея-заповедника выбрали в Минкультуры РФ по итогам конкурса концепций развития ВСМЗ. На должность директора претендовали также старший научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Александра Андреева, исполняющий обязанности генерального директора ВСМЗ Сергей Рыбаков, заместитель директора по основной деятельности и развитию Центра пропаганды изобразительного искусства Олег Гуреев, директор Дома культуры «Дружба» Никита Белоблоцкий и директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов. Все они представили перед конкурсной комиссией свои концепции развития ВСМЗ.

По решению экспертной комиссии лучшей была признана концепция Екатерины Проничевой. Она предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга.

«Владимиро-Суздальский музей заповедник обладает очень большим потенциалом. То значительное собрание архитектурных памятников и памятников древнерусского зодчества предоставляет огромное пространство для научных исследований и вызывает интерес у современных художников, а также является крупным туристическим кластером. Мы будем работать над тем, чтобы создать площадку, объединяющую всех», — заключила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля 2021 года ВСМЗ возглавлял бывший сенатор и председатель правления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Сергей Рыбаков. Он сменил на посту Светлану Мельникову, которая возглавляла ВСМЗ с 2010 по 2016 год, а затем — с декабря 2018 года по апрель 2021 года.