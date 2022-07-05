Лондон, , 12:48 — REGNUM 5 июля евро упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару США на фоне обеспокоенности инвесторов растущим риском рецессии в еврозоне и темпами повышения ставок Европейским центральным банком, сообщает Financial Times.

Курсы доллара и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Евро снизился на 0,9% до 1,0325 — это самый низкий уровень по отношению к доллару с декабря 2002 года.

Это произошло после того, как основные страны еврозоны, включая Францию и Германию, представили данные о медленном росте и усилили опасения, что ЕС может впасть в рецессию.

Германия, крупнейшая экономика Европейского союза, в понедельник 4 июля впервые за 30 лет показала дефицит торгового баланса.

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