Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновской области нет новых жертв пандемии, но при этом зарегистрированы новые случаи госпитализации в ковид-стационары. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 5 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 727 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 июля заболели 15 жителей, 3 июля — 13 человек.

Количество выздоровевших достигло 198 767 человек, из них за последние сутки выписаны 20 пациентов. Доля выздоровевших составляет 97,56% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

В то же время появились новые госпитализированные в ковид-стационары: 4 июля направлены на лечение в больницы семеро больных, в то время как 3 июля не было госпитализаций.

Новых жертв пандемии нет вторые сутки подряд. Напомним, что от COVID-19 умерли 4720 жителей Ульяновской области, уровень смертности составляет 5,73%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сделано 2 158 084 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

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