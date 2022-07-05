Сочи, Краснодарский край, 5 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Сочи» Родригао перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 5 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что стороны обговорили все условия трансфера и личного контракта с 26-летним футболистом. В ближайшее время переход должен быть оформлен.

Напомним, Родригао играет за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл из португальского «Жил Висенте» на правах свободного агента.

Ранее в «Зенит» перешёл нападающий «Сочи» Матео Кассьерра.