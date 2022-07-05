Ворсино, Калужская область, 5 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В распределительном центре в селе Ворсино Боровского района 4 июля погиб рабочий по вывозу мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

По предварительным данным, помощник водителя мусоровоза, выполняя работы по вывозу мусора, получил травму головы во время закрытия подъёмного механизма бункера накопителя. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Следователем опрошены очевидцы произошедшего, изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения и документы в организации, где работал погибший. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.