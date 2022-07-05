Багдад, 5 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Армия Ирака обнаружила базы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Дияла. Об этом 5 июля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление министерства обороны Ирака.

F-16

По последним данным, укрытия боевиков были оборудованы вблизи государственной границы между Ираном и Ираком.

Отмечается, что для нанесения удара были привлечены два самолёта F-16, которые применили по боевикам боеприпасы класса воздух-земля.

Как сообщается, в результате удара были уничтожены несколько баз террористов. В район нанесения удара направлены подразделения иракской армии, которые ведут поиск боевиков.