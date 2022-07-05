Москва, , 12:46 — REGNUM На сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) было обезврежено в общей сложности свыше 46 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом 5 июля заявил в ходе тематического селекторного совещания в российском военном ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Как отметил глава Минобороны РФ, в данный момент силы российских инженерных войск очищают территории республик Донбасса от мин и взрывоопасных предметов

«В настоящее время проверено более 3 тысяч 700 гектаров. Обнаружено и обезврежено 46 тысяч 379 взрывоопасных предметов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для затягивания конфликта на Украине западные страны продолжают масштабные поставки оружия киевскому режиму.