Казань, , 12:56 — REGNUM Земляка — генерал-полковника Александра Лапина с присвоением звания Героя России поздравил глава Татарии Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

Минниханов отметил профессионализм и мужество командующего войсками Центрального военного округа.

«Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы еще раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество, внесли значимый вклад в решение особой государственной задачи и обеспечение безопасности нашей страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава РТ подчеркнул, что жители республики гордятся доблестным земляком и пожелал Александру Павловичу новых успехов в службе, здоровья и мира.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин 4 июля подписал указ о присвоении званий Героев России двум генералам Вооруженных сил РФ — командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.

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