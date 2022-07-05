Вашингтон, , 12:45 — REGNUM К убийству палестино-американской журналистки телеканала Al Jazeera Шерин Абу Аклех, скорее всего, причастны вооруженные силы Израиля, заявили 4 июля в администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.

Госдеп США Turaneli.tv

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что 51-летняя Аклех, вероятно, погибла в результате израильского обстрела во время освещения военного рейда 11 мая во время военный операции на Западном берегу. Однако Прайс также заявил, что судебно-медицинский анализ пули, переданной Палестинской автономией, не дал результатов.

«После чрезвычайно подробного судебно-медицинского анализа независимые сторонние эксперты в рамках процесса, контролируемого координатором безопасности США (USSC), не смогли прийти к окончательному выводу относительно происхождения пули, убившей палестинско-американскую журналистку Ширин Абу. Акле. Эксперты по баллистике определили, что пуля была сильно повреждена, что не позволило сделать однозначный вывод», — сказал Прайс.

«Помимо судебно-медицинской экспертизы и баллистического анализа, USSC получил полный доступ к расследованиям как Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), так и Палестинской автономии (ПА) за последние несколько недель. Подводя итоги обоих расследований, USSC пришел к выводу, что причиной смерти Ширин Абу Акле, вероятно, стала стрельба с позиций ЦАХАЛа», — сказал Прайс.

По словам Прайса, USSC не нашел оснований полагать, что это было преднамеренно, а скорее результатом трагических обстоятельств во время военной операции под руководством ЦАХАЛа против палестинских группировок.