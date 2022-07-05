Вашингтон, 5 июля 2022, 12:45 — REGNUM К убийству палестино-американской журналистки телеканала Al Jazeera Шерин Абу Аклех, скорее всего, причастны вооруженные силы Израиля, заявили 4 июля в администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что 51-летняя Аклех, вероятно, погибла в результате израильского обстрела во время освещения военного рейда 11 мая во время военный операции на Западном берегу. Однако Прайс также заявил, что судебно-медицинский анализ пули, переданной Палестинской автономией, не дал результатов.
По словам Прайса, USSC не нашел оснований полагать, что это было преднамеренно, а скорее результатом трагических обстоятельств во время военной операции под руководством ЦАХАЛа против палестинских группировок.