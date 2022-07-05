Кишинёв, , 12:45 — REGNUM Только 12% украинских беженцев, проживающих в Молдавии, согласно опросу, заселились в специальные лагеря. Об этом 5 июля сообщил на брифинге директор бюро по миграции и убежищу Михаил Водэ.

Флаг Молдавии

По его словам, более 50% опрошенных сказали, что поселились у родственников, друзей или волонтеров. Всего, по официальным данным, в стране находятся 48 тыс. украинских беженцев.

«Ходатайства о предоставлении убежища сейчас уменьшаются. Из более чем 8 тыс. заявлений 7144 подали граждане Украины, подавляющее большинство — мужчины и 652 ребенка», — сказал Водэ.

Стоит отметить, что после 24 февраля на территорию Молдавии, по официальным данным, въехали более 450 тыс. беженцев. Большинство из них не стали задерживаться в этой республике и отправились западней.