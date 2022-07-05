Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На третьем этапе транспортной реформы в Санкт-Петербурге задействуют автобусы 2015–2020 годов выпуска, нехватка более новых автобусов связана с перестройкой логистических цепочек. Об этом 5 июля заявил врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Из-за перестройки логистических цепочек у производителей были скорректированы сроки поставки новых автобусов к нам в Петербург. Поэтому на 88 маршрутах временно будут работать 378 автобусов большого и среднего класса 15-20-х годов выпуска», — заявил Енокаев.

Чиновник подчеркнул, что это составит менее 15% от общего объема транспорта. Новые автобусы, работающие на сжиженном природном газе, введут на линии позднее, по мере поступления. Так, 15 сентября город получит 92 автобуса, а в следующей партии, не позднее 12 октября, еще 112 единиц техники. Последнюю партию ожидают 15 ноября 2022 года — 174 автобуса.

Напомним, что третий этап новой модели транспортного обслуживания стартует в Петербурге 15 июля. На смену «маршруткам» придёт социальный транспорт. С этого дня на линии должны были выйти 1244 новых автобуса. Однако в связи с нехваткой подвижного состава часть новых маршрутов, которые должны быть запущены 15 июля, получили отсрочку запуска. Таких маршрутов насчитывается 66 от трёх разных перевозчиков.