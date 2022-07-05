Нукус, Узбекистан, , 18:25 — REGNUM Если в Узбекистане будет выдерживаться проводимый курс экономических реформ, то тяжёлая социальная ситуация в Каракалпакии может улучшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Каракалпакия svenfischer.fr

Шавката Мирзиёева на многочисленном митинге в Нукусе — это как раз демонстрация того, что глава государства не боится признать ошибки и выйти к людям с этим признанием и объяснить, что в дальнейшем такого рода эксперименты проводиться больше не будут. И если в дальнейшем будет выдерживаться тот курс экономических и социальных реформ, который идёт в Узбекистане с 2016 года, то появляется надежда, что экономическое и социальное положение в Каракалпакии улучшится и, соответственно, база для социального недовольства будет меньше. Андрей Грозин В событиях в Каракалпакии много внутренних причин, помимо неудачной попытки отдельных неудачных парламентариев Узбекистана изменить статус республики в составе страны. Это, наверное, самая депрессивная часть Узбекистана, перегруженная очень серьёзными экологическими проблемами Аральского моря. В республике достаточно сложная социальная ситуация, проблемы с безработицей. На этом фоне устраивать реформаторские попытки привести страну в единый унитарный вид изначально были достаточно рискованными. Но я повторюсь — я считаю, что у власти Узбекистана хватило ума признать свою ошибку на уровне первого высшего лица страны, а значит хватит и ума не идти по брутальному пути закручивания гаек и наказания всех виновных — скорее вести, что называется, разъяснительную работу. Собственно, появление президентана многочисленном митинге в Нукусе — это как раз демонстрация того, что глава государства не боится признать ошибки и выйти к людям с этим признанием и объяснить, что в дальнейшем такого рода эксперименты проводиться больше не будут. И если в дальнейшем будет выдерживаться тот курс экономических и социальных реформ, который идёт в Узбекистане с 2016 года, то появляется надежда, что экономическое и социальное положение в Каракалпакии улучшится и, соответственно, база для социального недовольства будет меньше.

Напомним, что после внесения конституционного запрета на выход республики из состава Узбекистана, 1 июля в Каракалпакии произошли массовые беспорядки.