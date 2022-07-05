Каракас, , 12:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил моральный дух и приверженность Боливарианских национальных вооруженных сил защите суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом он заявил на церемонии награждения генералов и офицеров военного ведомства, состоявшейся в Каракасе.

Николас Мадуро Kremlin.ru

«Венесуэле есть кому защищать ее. <…> [Это] военная сила, твердо стоящая на защите территории, мира и национального союза. Пусть никто не совершает ошибку», — сказал Мадуро.

Он призвал генералов и офицеров армии носить форму с абсолютной честностью, честью и достоинством, а также призвал вооруженные силы выполнять свои революционные обязательства с большей эффективностью, дисциплиной и сплоченностью.