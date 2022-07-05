Москва, 5 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Госдуме осенью пройдут парламентские слушания по вопросам развития городского общественного электротранспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Очень много идет обращений с регионов с просьбой рассмотреть вопрос городского общественного транспорта. Во многом он изношен, ситуация в регионах тяжелая. Получили большое количество обращений с Астраханской области, с Белгородской области, где люди пишут об изношенности городского общественного транспорта, о закрытии линий троллейбусов. Есть регионы, где закрыты линии трамвайные. Это все не может не беспокоить наших избирателей и депутатов», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Особое внимание предлагается уделить обновлению подвижного состава, потому что сегодня стоимость трамвая свыше 60 млн, если брать спаренные. Если говорить о троллейбусе, уже около 30 млн. Регионы самостоятельно решить этот вопрос не могут, отметил парламентарий.

«Что касается лизинга, он очень дорогой. Поэтому давайте изучать этот вопрос, искать вместе с правительством решения. И выходить на слушания с тем, чтобы мы уже предложили свои варианты и шаги, призванные изменить ситуацию в крупных городах, где функционирует городской электротранспорт», — отметил депутат.