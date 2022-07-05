Шамильский район, Дагестан, 5 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Дагестане к 10:00 ликвидирован пожар в селе Голотль Шамильского района. В огне уничтожены задние мечети и медресе, получили повреждения два частных дома, сообщили 5 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

12019 Пожар

«По предварительной информации в результате пожара сгорели одноэтажное здание мечети, трехэтажное здание медресе и частично пострадали два жилых дома, в которых никто не проживал», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в мечети села Голотль произошел утром 5 июля. Огонь перекинулся на стоявшие рядом строения. В тушении пожара принимали участие 84 человека, привлекались 11 единиц техники.