Москва, , 12:40 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о единых тарифах страховых взносов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

С 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По расчетам Минтруда, к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза.

Кроме того, с введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами.

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