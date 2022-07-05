Хасака, , 12:44 — REGNUM Оккупационный контингент армии США вывез с территории Сирии очередную партию контрабандной нефти. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на источник.

Армия США

По данным журналистов, колонна автоцистерн в сопровождении американской военной техники покинула территорию Сирии в ночь с 4 на 5 июля через незаконный КПП «Махмудия» в провинции Хасака.

По данным местного источника агентства, на территорию Ирака из Сирии были вывезены 55 цистерн с нефтью. Объём партии оценивается в десятки тонн.

Напомним, вооруженные силы США продолжают оккупировать восточные районы Сирии.