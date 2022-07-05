Красноярск, 5 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 31 человек, госпитализация потребовалась 25 заболевшим (4 июля — 22). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлен 367 121 носитель коронавируса, выздоровели 355 415 человек.

Напомним, 4 июля в Красноярском крае было подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнился 30 фамилиями.