Тюмень, , 12:38 — REGNUM В Тюменской области госохотдепартамент требует с жителя Тобольска за брошенные в траву окурки полтора миллиона рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Лесной пожар

В апреле 2021 года тоболяк Андрей В. Находясь в районе песчаного карьера у деревни Малозоркальцева курил и бросил в траву непотушенные сигареты в результате чего выгорело полтора гектара травы и причинён вред природе.

На «поджигателя» составили протокол и оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение противопожарной безопасности. А ущерб оценили в 1,6 млн рублей. Госохотдепартамент подал в суд иск на взыскание ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области весной 2021 года бушевали небывалые за 20 лет пожары из-за аномально жаркой и ветреной погоды.

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