Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. С 16 по 18 сентября будут отмечать в Ростове-на-Дону 273-ю годовщину со дня основания города. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«В этом году донская столица отпразднует свой 273-й День рождения. Праздничные мероприятия состоятся 16, 17 и 18 сентября. В День города ростовчан и гостей Ростова ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа», — написал он.

Фестиваль купечества имени Чехова «В городском саду» впервые пройдет в статусе «международный». К празднованию подключатся все парки культуры и отдыха, будут организованы экскурсии по памятным местам. По традиции центральным местом проведения праздника станет Театральная площадь.