Донецк, , 12:37 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Гольмовский и Ясиноватую. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что в 11:25 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Ясиноватой и в 11:30 — пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому.

Также указывается, что в 11:40 ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, а в 12:00 — еще десять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что не всё иностранное вооружение, которое страны Запада поставляют Украине, попадает к украинским военным.