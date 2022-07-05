Москва, 5 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Страны Запада осуществляют крупные поставки вооружений на Украину, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в Москве.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов», — заявил министр.

По его словам, страны Запада продолжают поставки Киеву в надежде затянуть конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отсутствии солдат срочной службы в зоне военной операции на Украине.