Шойгу назвал объём военной помощи Украине странами Запада
Москва, 5 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Страны Запада осуществляют крупные поставки вооружений на Украину, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в Москве.
Kremlin.ru
Сергей Шойгу
«В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов», — заявил министр.
По его словам, страны Запада продолжают поставки Киеву в надежде затянуть конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отсутствии солдат срочной службы в зоне военной операции на Украине.