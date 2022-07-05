Москва, 5 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Старая бытовая техника в Европе, потребляющая больше электроэнергии, не играет сколько-нибудь значимо на пользу России. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Во-первых, старая техника является не другом Путина, а другом американцев. Потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа, дорогого сжиженного газа, чем российского трубного», — заявил Песков.

«А во-вторых — другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать (поставки) надёжного, дешёвый и прогнозируемого по цене российского трубного газа», — указал он.