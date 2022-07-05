Москва, 5 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Временные ограничения на экспорт отдельных категорий лома в недружественные страны нужно продлить до конца 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») по итогам заседания межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов.

Duma.gov.ru Сергей Неверов

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сокращение объемов производства и падение цен на металлопродукцию грозят привести к значительному снижению рентабельности металлургических предприятий.

По его словам, в прошлом году, когда произошел рост цен на лом, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана межфракционная рабочая группа по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов. Одним из итогов совместной работы с Минпромторгом стали временные ограничения на экспорт отдельных категорий лома в недружественные страны, введены вывозные пошлины и квоты, отметил политик.

Неверов отметил, что за это время удалось снизить экспорт лома черных металлов на 70%. Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Семен Машкауцан в свою очередь добавил, что это привело к снижению стоимости наиболее востребованных позиций в черной металлургии, по отдельным категориям более чем на 20%, но металлургическим предприятиям тем не менее не хватает лома.

Неверов пояснил, что Минпромторг предлагает сохранить ограничительные меры до 31 октября этого года, однако, депутаты считают, что их необходимо продлить как минимум до конца года. Депутат также рассказал, что среди ломозаготовителей нет единого мнения касательно экспортных ограничений.

«Сибирь и Дальний Восток ограничения экспорта поддерживают. Центральные регионы, завязанные в основном на экспорт в западные страны — нет», — отметил парламентарий.

Свои предложения рабочая группа направит в правительство.