Москва, , 12:35 — REGNUM В Москве 5 июля возможны кратковременные дожди с грозами и градом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

«В период с 12:00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду», — говорится в прогнозе ведомства.

Представители ведомства порекомендовали снизить скорость движения автомобилей и увеличить дистанцию со впереди идущими машинами, а также избегать манёвров и парковать авто подальше от деревьев.