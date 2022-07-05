Москва, 5 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 5 июля два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что часть рабочего дня Путина будет посвящена регионам, в частности, российский лидер встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым.