Москва, 5 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Накануне, 4 июля, на ТВ, радио и в интернете стартовала рекламная кампания «Мне норм», направленная на мотивацию россиян к регулярным занятиям спортом. Кампания реализуется в целях информационного сопровождения федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

АНО «Национальные приоритеты» Спорт — норма жизни

Люди часто придумывают отговорки, чтобы не заниматься спортом, объясняя это отсутствием свободного времени и сил. Задача кампании — показать, что спорт не поглощает оставшийся ресурс, а дает новый заряд энергии для более активной жизни.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Если среди тех, кто занимается спортом всего несколько раз в год счастливы всего 54%, то среди тех, кто делает это несколько раз в неделю — 81%.* Благодаря занятиям спортом появляются силы и положительная энергия на работу, учебу, хобби, встречи с друзьями. Спорт становится нормой жизни!

«Давно доказано, что занятия физической культурой и спортом помогают укреплять здоровье, сохранять молодость, дают заряд бодрости и сил для учёбы и работы. Для многих активных и целеустремлённых людей в России спорт уже стал неотъемлемой частью жизни. Наша совместная задача — привлечь к занятиям физической культурой и спортом как можно больше россиян — школьников и студентов, работающих граждан, людей пожилого возраста, а также тех, кто в силу жизненных обстоятельств имеет ограниченные возможности здоровья.

Для этого по всей стране создаются необходимые условия — открываются новые спортивные объекты, проводятся различные массовые спортивные мероприятия, развивается корпоративный спорт на предприятиях. Рекламная кампания «Мне норм» напомнит людям о важности активного образа жизни, станет знаком для наших граждан, чтобы пойти заниматься в спортзал, на спортивную площадку или фитнес-клуб, а зимой — на каток или лыжную трассу. Призываю всех придерживаться принципа о том, что спорт — норма нашей жизни и заниматься физической активностью с пользой для здоровья», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Малоподвижный образ жизни, бытовые заботы, долгие перемещения по городу на личном или общественном транспорте, загруженный и зачастую однообразный график учебы или работы отнимают много сил и не оставляют свободного времени на то, что действительно важно. Физическая усталость и эмоциональная истощенность заставляют людей отказываться от занятий, которые приносят им радость, и это не норма.

С помощью рекламной кампании мы хотим показать доступный и эффективный способ, как оставаться бодрым и активным, несмотря ни на что, и где можно черпать дополнительную энергию для более яркой, насыщенной и счастливой жизни. Один из инсайтов заключается в том, что для занятий спортом не обязательно искать специальное время в своем плотном графике», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Мы все будто вымотаны заботами. Всё нужно успеть, а в сутках по-прежнему 24 часа, ну какой тут спорт? Вот об этом новая рекламная кампания! Занявшись спортом, он ответит вам взаимностью, и вы почувствуете себя по-настоящему счастливым! Это самый преданный и из всех друзей, и посвятив ему немного времени, спорт вернет вам море счастливых моментов жизни! Любая активность, легкая нагрузка — это энергия, а главное настроение жить!

Подняться по лестнице и быть выше лифта, пропустить автобус и пешком обогнать всех, кто в нем едет, а если проснуться утром и пробежаться — чувство превосходства и уверенности не покинет вас целый день! Главная мысль — спорт не отнимает, а дает энергию, дополнительный ресурс, не только физический, но и ментальный! Свернуть горы можно легко, буквально сделав пару разминочных упражнений!» — поделилась креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

Видеоролики и радиоролики можно увидеть и услышать на федеральных телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет вплоть до 31 августа.

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Также в рамках коммуникационного сопровождения федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» граждане России смогут узнать подробности о реализации комплекса ГТО и познакомиться с новыми спортивными объектами, которые появились в регионах благодаря федпроекту. Рекламу с участием маскотов ГТО можно встретить в интернете, а объекты инфраструктуры будут представлены в коммуникационной кампании «Что стоит за этим знаком».

С момента реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 368 спортивных объектов, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились 17,9 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек. Спортом занимаются 49,4% жителей России.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей.

Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.