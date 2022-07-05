Брюссель, 5 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу запущен. Об этом 5 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он подчеркнул, что начало процессу положено с официальным подписанием протоколов о вступлении этих двух стран в альянс.

«Двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности», — заявил Столтенберг.

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Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в штаб-квартире военной организации в Брюсселе состоялась церемония подписания официальных протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Подписи под документами поставили министры иностранных дел этих стран Анн Линде и Пекка Хаависто.

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Перед этим послы 30 стран НАТО должны были подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, что теперь даёт двум странам статус «потенциальных членов».